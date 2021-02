Partita senza storia al Capozza. Il Portici incassa il secondo poker consecutivo in terra pugliese, franando – stavolta – al cospetto di un Casarano letteralmente trascinato da un Santoro incontenibile.

Primo brivido dopo appena due minuti, quando un’uscita avventata di Schaeper innesca la conclusione di Feola che si infrange però sul palo. Il Casarano preme con intensità ed al minuto 8 trova il vantaggio con un tiro al volo di Santoro su cui nulla può il giovane portiere azzurro. Decisivo, invece, un quarto d’ora dopo, l’intervento di Schaeper a neutralizzare a Rodriguez. Si va all’intervallo col minimo scarto, ma prima frazione a senso unico.

Nella ripresa, bastano sette minuti al Casarano per calare il bis: su spunto di Rodriguez, Santoro raccoglie in area e – profittando di un clamoroso infortunio difensivo – insacca praticamente indisturbato. Reazione Portici con Nappo, che scheggia la traversa direttamente su punizione. Gara in ghiaccio al minuto 21, quando Santoro – sempre lui, stavolta in versione assistman – pennella per Rodriguez, che firma il 3-0 salentino. Il poker è servito alla mezz’ora. Porta la firma – nemmeno a dirlo – di Santoro, che intercetta un errato disimpegno, mette a sedere Schaeper e firma la sua personale tripletta.

I tre punti consentono al Casarano di volare vetta alla classifica, mentre resta critica la posizione del Portici, che conserva un solo punto di vantaggio sul penultimo posto (complice anche il rinvio del match fra Puteolana e Gravina).

