Portici-Castrovillari 5-0: Maione trascinatore con una tripletta

Cinico nella prima frazione di gioco, dilagante nella ripresa: il Portici strapazza al San Ciro il Castrovillari (inchiodato al fondo della classifica) ed accorcia sulla zona salvezza. Mattatore della gara il bomber Maione, autore di una tripletta che trascina – letteralmente – i suoi.

La vittoria mancava da un mese (successo di misura sempre al San Ciro sulla Gioese). Arriva dopo il ko all’inglese in casa della capolista Trapani e rappresenta un’imponente iniezione di fiducia per un gruppo allestito col dichiarato obiettivo di lottare per la salvezza.

Gli azzurri la sbloccano al 20’ del primo tempo proprio con una perla di Maione e sull’a1-0 si va all’intervallo. Nella ripresa i ragazzi di Ciaramella travolgono i calabresi. Prima Schiavi realizza il raddoppio, poi Maione – nel giro di due minuti – mette in ghiaccio la gara con due sigilli che valgono poker e tripletta personale. Tre minuti dopo la mezz’ora, poi, la rete di Di Prisco per il definitivo 5-0.