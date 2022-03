Portici-Cavese 3-2, Manfrellotti è l'eroe del San Ciro

Fa festa il Portici, che nell’attesa sfida del San Ciro s’impone con un vibrante 3-2 sulla Cavese: Manfrellotti (doppietta per lui) e Carotenuto decidono il derby; Banegas firma il momentaneo 1-1, Foggia accorcia dopo il tris azzurro, ma agli aquilotti non basta. I tre punti valgono oro per l’undici di mister Sarnataro, che allungano a +12 sul sestultimo posto; mastica amaro invece la Cavese, che scivola a -5 dal primo posto (la Gelbison sbriga con un secco 2-0 la pratica Sant’Agata).

Portici in vantaggio al minuto 22 con Manfrellotti, lanciato in profondità da Castagna, che elude due difensori e batte di precisione Anatrella. Otto minuti ed è pari Cavese: l’1-1 è di Banegas, che – complice una deviazione – beffa Zizzania su punizione. Allo scadere della prima frazione di gioco Portici di nuovo avanti con Carotenuto: potente e micidiale la sua conclusione dalla distanza, su cui nulla può l’estremo difensore metelliano.

Il tris azzurro arriva nella ripresa: lo realizza Manfrellotti dopo otto minuti; poi, al quarto d’ora, Foggia accorcia dagli undici metri per il definitivo 3-2.