Torna a muovere la classifica il Portici, dopo le due sconfitte consecutive contro Cassino e Tivoli.

Gli azzurri tornano dalla trasferta di Monterotondo con un punto che consente – in attesa delle gare della domenica – di agganciare al sestultimo posto in classifica, a quota 30 punti, Angri ed Atletico Uri. Allo stadio Pierangeli finisce 1-1: tutto accade nel secondo tempo, dopo un primo tempo in cui gli azzurri hanno sfiorato il gol del vantaggio in due occasioni, prima con Pelliccia e poi con Marino.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 5’ della ripresa, lo realizza Tilli. Il Portici non demorde e resta in partita, ed alla mezz’ora riagguanta il pari nel segno dell’esperto – e di nuovo decisivo – Di Gennaro, che sigla il definitivo 1-1 dal dischetto. Ultimo brivido cinque minuti più tardi, quando Galizia blinda il pari sventando una pericolosa incursione.