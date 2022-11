Portici, condannato l’ex Molisso: «Partecipò sotto falso nome a una gara di Prima Categoria»

Allo scorso mese di febbraio risale l’annuncio del suo tesseramento al Portici. A distanza di qualche mese è però arrivata la ratifica della sanzione della squalifica di quattro mesi da parte della Procura Federale. Protagonista della singolare vicenda Ciro Molisso, centrocampista classe 2002, reo d’aver preso parte sotto falso nome – mentre era formalmente tesserato per il club azzurro – ad una gara del campionato di prima categoria dello scorso marzo tra le fila della Virtus Chianciano.

La ricostruzione dei fatti – «All’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Portici ARL», Ciro «svolgeva attività rilevante», in violazione del Codice di Giustizia Sportiva, «all’interno e nell’interesse della società ASD Virtus Chianciano Terme», avendo «in accordo con il Narducci, il Giorni e lo Iacomino, nelle qualità e per le condotte a ciascuno attribuite, preso parte nelle fila della società sportiva ASD Virtus Chianciano Terme, sotto il falso nome di altro tesserato (il calciatore sig. Marco Abbrunzo), pur non avendone titolo in quanto tesserato per la società SSD Portici ARL (militante nel Campionato di Serie D – Girone I)». La agra incriminata è quella fra «ASD Virtus Chianciano Terme e Polisportiva Bettolle, disputata il 27/03/2022», in cui Molisso era «indicato in distinta con il numero 9, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria Girone F».

Insieme all’ex azzurro sono stati condannati anche Nunzio Narducci, «all’epoca dei fatti direttore sportivo della società ASD Virtus Chianciano Terme», «per aver chiesto … al calciatore Ciro Molisso, che acconsentiva, di prendere parte sotto il falso nome di altro tesserato (il calciatore sig. Marco Abbrunzo matricola 6904794) … alla gara ASD Virtus Chianciano Terme e Polisportiva Bettolle»), e Marco Virgini , «all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società sportiva ASD Virtus Chianciano Terme» … «essendo anche indicato in distinta come allenatore, per aver consentito e/o comunque non impedito, in accordo con il Narducci, il Giorni, il Molisso e lo Iacomino, nelle qualità e per le condotte a ciascuno attribuite, al calciatore Ciro Molisso di prendere parte sotto il falso nome di altro tesserato … pur non avendone titolo … alla gara ASD Virtus Chianciano Terme e Polisportiva Bettolle disputata il 27/03/2022, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria Girone F.

Per Molisso è arrivata la ratifica della squalifica per quattro mesi di squalifica; un anno di inibizione «per il Sig. Nunzio NARDUCCI … 9 mesi di inibizione per il Sig. Marco Virgini ed € 500 di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione per la società A.S.D. Virtus Chianciano Terme», «per responsabilità diretta e oggettiva … per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati».