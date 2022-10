Il Portici si regala Davide Di Gennaro: «Colpo da serie A»

Una carriera spesa sui campi di serie A e B. Milan, Bologna, Genoa, Salernitana, Palermo, Cagliari e Lazio sono solo alcune delle tappe che hanno scandito il suo percorso: da oggi Davide Di Gennaro è un calciatore del Portici. Un colpo sensazionale per il club azzurro, che ha intanto indetto per domani una conferenza di presentazione – aperta anche ai tifosi – del centrocampista. L’appuntamento è per domani – venerdì – alle ore 18, presso la sede del club.

Entusiasti i toni con cui la società ha annunciato l’intesa con l’esperto calciatore: «Un colpo da serie A: prodotto del settore giovanile del Milan, con il quale è stato inserito nella lista della Champions League vinta nel 2007. Per lui tanta seria A con Reggina, Cagliari e Lazio e la vittoria di tre campionati di Serie B con Cagliari, Palermo e Bologna».

Di Gennaro sarà a disposizione di mister Sarnataro già a partire dalla prossima gara interna contro la Paganese.