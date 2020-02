L’ultima volta insieme è stato alla Turris, due stagioni fa, quella culminata nello spareggio playout contro l’Aversa Normanna. Giancarlo e Umberto Improta si ritrovano al Portici: l’annuncio di Umberto arriva proprio a ridosso della sfida salvezza contro il Muravera.

«Attaccante classe ‘84, fratello maggiore del nostro capitano Giancarlo – annuncia il club – vanta un’importante carriera tra i professionisti. In passato infatti ha indossato in Serie B la maglia della Salernitana, mentre in C ha collezionato esperienze con Ravenna, Bellaria Igea Marina, Lanciano, Lumezzane, Sudtirol, Giulianova, L’Aquila, Arzanese e Vigor Lamezia». Tra i dilettanti, prima dell’approdo al Portici, Umberto Improta ha fatto tappa a Taranto, Cava de’ Tirreni, Campobasso e Torre del Greco.

Il neo acquisto figura regolarmente tra i convocati in vista della sfida salvezza in Sardegna. Non sarà del match il fratello Giancarlo, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Il capitano azzurro tornerà nuovamente a disposizione del tecnico Mattiacci per il derby interno contro la Turris. © RIPRODUZIONE RISERVATA