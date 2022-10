Portici di nuovo ko: blitz Cassino al San Ciro, azzurri nei playout

Seconda sconfitta consecutiva per il Portici, che al San Ciro cede il passo al Cassino: 2-1 il finale, che matura nel corso di un convulso finale di gara. Agli azzurri non basta Di Gennaro: i laziali la ribaltano nella ripresa nel segno di Lucchese e Ingretolli. Velenosi i secondi quarantacinque minuti di gioco al comunale, con gli azzurri che pagano l’eccessivo carico di nervosismo chiudendo addirittura la gara in otto uomini. La sconfitta costa cara al Portici, che scivola adesso in piena piena zona playout.

Piuttosto avara d’emozioni la prima frazione di gioco. Fino al minuto 44, quando Di Gennaro la sblocca tempo realizzando dal dischetto il gol dell’1-0: prima gioia in azzurro per lui, che consente al Portici di andare in vantaggio all’intervallo.

Una gioia destinata però a spezzarsi nei minuti finali della ripresa, quando prima Lucchese fa 1-1, poi Ingretolli perfeziona la remuntada per il definitivo 2-1.