Portici all'esame Lamezia: fissato il recupero contro il San Luca

Reduce dal beffardo pari interno contro il Santa Maria, al Portici di mister Sarnataro tocca adesso l’insidiosa trasferta di Lamezia Terme. Gli azzurri arrivano alla gara del D’Ippolito forti di un rassicurante vantaggio (10 punti) sulla zona playout, padroni di casa invece prepotentemente lanciati in chiave playoff.

Nel frattempo, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la data del recupero contro il San Luca, inizialmente programmata per il 16 febbraio e poi rinviata a seguito dei casi Covid riscontrati nel gruppo squadra azzurro. Il match sarà recuperato il prossimo 6 aprile, con fischio d’inizio alle ore 15. Si preannunciano, quindi, venti giorni particolarmente intensi ed impegnativi per il Portici, atteso da ben sei impegni: quattro in trasferta, contro Lamezia, Parternò, San Luca e Sant’Agata, e due al San Ciro, contro Cavese e Acireale.