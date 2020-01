Seconda trasferta consecutiva per il Portici che, reduce dal blitz nello scontro salvezza contro il Tor sapienza, domenica farà visita al Muravera. Un solo punto divide in classifica gli azzurri (a + 3 sulla zona rossa) dai sardi (che hanno invece un vantaggio sulla sestultima di due punti): sarà dunque un’altra cruciale sfida in chiave salvezza.

Nel frattempo, il club del patron Ragosta ha ufficializzato un altro innesto nel parco under. Si tratta del centrocampista classe 2001 Antonio Valentino, proveniente dalla Casertana. Il giovane è già a disposizione di mister Mattiacci, arruolabile dunque per la prossima delicata sfida in terra sarda.



E sempre a proposito di giovani, colleziona importanti e formative esperienze il settore giovanile azzurro, con i baby della categoria 2007 che nella giornata di ieri hanno affrontato a Genova i pari età della Virtus Entella, mentre oggi se la vedranno al Centro Sportivo di Bogliasco con la Sampdoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA