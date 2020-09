Sconfitta all’esordio per l’acerbo Portici di mister Panico, che torna da Francavilla in Sinni con un consistente carico di amarezza e recriminazioni. Al Fittipaldi è una girandola d’emozioni, innescata proprio dagli azzurri, che dopo due insidiosi tentativi di capitan Onda, si portano in vantaggio – corre il 27’ – con Savarise, lesto ad impattare in area su assist di Nappo. Portici ad un passo dal raddoppio dieci minuti più tardi, ma la conclusione di Onda scheggia il palo e si spegne sul fondo.



Nella ripresa, il Francavilla la ribalta nel giro di soli tre minuti: prima il pari di Navas, poi il sorpasso targato Nolé. Al minuto 65 il secondo legno di giornata, che nega il pari agli azzurri: lo centra Maione, che su punizione disegna una velenosa ma sfortunata parabola. Il Francavilla mette in ghiaccio i tre punti al 76’, quando Nolé cala il tris e chiude virtualmente i giochi. Il definitivo 3-2 arriva al minuto 89: Maione realizza dagli undici metri. Al Portici restano solo una manciata di minuti per recuperare: troppo poco, nonostante l'uomo in più per il rosso rimediato da Pagano. Per gli azzurri è già tempo di pensare al debutto casalingo contro la corazzata Casarano. © RIPRODUZIONE RISERVATA