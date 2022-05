Portici, festa salvezza al San Ciro: ko indolore col Rende

Seconda sconfitta consecutiva per il Portici, che al San Ciro cede il passo al Rende, ormai condannato a giocarsi la permanenza in categoria passando per i playout. Sconfitta che non fa comunque male agli azzurri di mister Sarnataro, che hanno tagliato il traguardo della matematica salvezza già una settimana fa, nonostante la sconfitta di Cittanova (decisivo il concomitante ko del Castrovillari).

I calabresi passano al San Ciro con un gol per tempo: nel primo la sblocca Nardini, nel secondo raddoppia – e blinda i tre punti – Palma. Prima e dopo il match, solo applausi per gli azzurri, riusciti nell’impresa di blindare la categoria con ben tre giornate d’anticipo rispetto alla chiusura della regular season. Domenica impegno in trasferta per il Portici contro il Santa Maria Cilento; ultimo appuntamento stagionale invece al San Ciro contro la Sancataldese.