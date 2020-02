Si è messa in moto la macchina organizzativa in vista del derby del San Ciro fra Portici e Turris. per l’occasione, il club del patron Ragosta ha indetto la «giornata azzurra». Confidando in un’importante risposta da parte della città, il Portici ha fatto sapere che «i sostenitori azzurri potranno acquistare i biglietti direttamente all’esterno dello stadio il giorno della gara, oppure in prevendita presso gli abituali punti vendita: ricevitoria “A Jucatella”, corso Garibaldi n. 27; tabaccheria Bassi, corso Garibaldi n. 228; edicola Di Flora, viale Leonardo Da Vinci; bar “Il Caffè di Totò”, corso Garibaldi n. 133».



A disposizione dei tifosi della Turris ci sarà l’intera gradinata abitualmente destinata agli ospiti: biglietti disponibili anche in prevendita. «I sostenitori corallini potranno acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio San Ciro il giorno della gara. Tuttavia, per evitare lunghe file all’esterno dell’impianto, è consigliato di munirsi del ticket al prezzo di 10 euro, oltre diritti di prevendita, presso la tabaccheria Borrelli, corso Vittorio Emanuele n. 149».



Nel frattempo, nonostante l'accordo fra i due club per il differimento del fischio d'inizio, la gara si disputerà regolarmente alle 14.30, come da orario federale. Lo ha comunicato il Portici con una nota ufficiale. Il mancato slittamento sarebbe dovuto a ragioni di ordine pubblico. © RIPRODUZIONE RISERVATA