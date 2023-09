Portici, Grimaldi predica pazienza: «Gruppo giovane, c'è tanto da lavorare»

Consistente iniezione di fiducia per il Portici, che dopo due ko consecutivi ha raccolto a Locri – nel turno infrasettimanale – la prima vittoria in campionato. «Una partita difficile contro una squadra organizzata», analizza mister Grimaldi. «Ci siamo approcciati bene, come del resto nelle due gare precedenti. Stavolta però siamo stati bravi a capitalizzare, nonostante ci sia ancora da migliorare. I ragazzi hanno dimostrato maturità e tatticamente c’è stata una buona organizzazione. Siamo una squadra giovane che ha bisogno di lavorare ancora tanto per crescere. Intanto ci godiamo la buona prestazione di Locri: siamo stati corti e compatti in fase di non possesso, bravi nel palleggio ed a ripartire coi i tempi giusti. Vittoria meritata, insomma».

Sulla dose di sofferenza registrata nel secondo tempo: «Non abbiamo rischiato tanto, ma in alcuni momenti ci siamo abbassati troppo.

Ad un certo punto, però, è subentrata l’esigenza di vincere. La squadra aveva addosso i macigni dei risultati precedenti ma il secondo tempo secondo me è stato di qualità, specialmente come approccio. Abbiamo rischiato poco e potevamo chiuderla ancora prima con Sow».