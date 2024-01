Portici-Igea Virtus 1-3: azzurri ko nella sfida salvezza del San Ciro

Terza sconfitta consecutiva per il Portici, che dopo il ko in casa della Sancataldese cade anche al San Ciro nello scontro diretto in chiave salvezza per mano dell'Igea Virtus.

Lo scivolone complica ulteriormente la classifica degli azzurri, che vengono staccati - di tre lunghezze - proprio dai siciliani.

E dire che la gara si era messa bene per i ragazzi di Ciaramella, in vantaggio al 26’ con il solito Maione, a segno dagli undici metri. L'Igea la ribalta nel giro di cinque minuti, fra il 25’ e la mezz'ora della ripresa: Biondi pareggia i conti, Trombino sigla il sorpasso. In pieno recupero, poi, il tris di Ordonez, che chiude definitivamente la partita.