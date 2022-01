Portici, l’ex Illuminato batte cassa: il club condannato

La condanna è arrivata dalla Commissione Accordi Economici. Il Portici dovrà versare fino all’ultimo centesimo pattuito in favore dell’ex centrocampista Antonio Illuminato.

Il ricorso risale allo scorso ottobre: Illuminato ha adito la Commissione Accordi Economici «esponendo di aver concluso con la società SSD Portici 1906 un accordo economico. In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 8.000 per la stagione sportiva 2020/2021 dal 3.9.2020 al 30.6.2021». Accordo che il club azzurro ha però rispettato solo in parte («Il ricorrente dichiara di aver percepito la somma di euro 6.250: 4.650 euro con ricevuti mediante bonifici e assegni e 1.600 euro ricevuti da Sport e Salute SpA»): da qui, la richiesta di condanna per l’importo residuo, di 1.750 euro.

L’udienza di discussione si è tenuta lo scorso 15 dicembre: «L’associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all’udienza».

La Commissione, «accertata l’esistenza del credito», ha quindi condannato il Portici al pagamento in favore del centrocampista della somma di 1.750 euro. Per il club azzurro, adesso, trenta giorni di tempo per provvedere al pagamento e, dunque, scongiurare l’ulteriore rischio di una penalizzazione nel campionato in corso.