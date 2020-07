Ci sarà - regolarmente - anche il Portici ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie D. Il club ha infatti perfezionato l’iscrizione al massimo campionato dilettantistico e lo ha annunciato con un post sulla propria pagina social. «Un passo semplice, quasi elementare, ma non scontato – si precisa in un passaggio – viste le difficoltà che in questo ultimo anno hanno toccato il nostro territorio, così come tante realtà sportive italiane, a causa dello stop per la pandemia. Difficoltà che ci hanno rallentato negli ultimi mesi, ma mai fermato».

Comincia dunque il nuovo corso. «E anche grazie all’operato della nuova struttura societaria – che ormai da due settimane si è insediata e lavora per quello che sarà – siamo riusciti oggi a posare la prima pietra del nostro nuovo muro».



Quindi un messaggio ai tifosi. «Nell’attesa di capire quale sarà il format e quali saranno tutte le nuove disposizioni per la prossima stagione, speriamo con il cuore di poter vivere insieme un anno ricco di soddisfazioni e sorrisi, con la capacità di poter superare anche gli ostacoli che troveremo sul nostro percorso. Lavoreremo ogni giorno per poter regalare ai nostri tifosi il meglio e ci auguriamo di poterli riabbracciare presto in campo perché solo uniti possiamo centrare i nostri obiettivi». © RIPRODUZIONE RISERVATA