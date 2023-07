Portici, iscrizione ok: tris di acquisti per Grimaldi

Il primo tassello è stato piazzato. Il Portici ha completato con successo la procedura di iscrizione al prossimo campionato di serie D. Lo ha annunciato il club azzurro, che ha poi tenuto a ringraziare il sindaco Vincenzo Cuomo «per aver concesso il nulla osta all'utilizzo del San Ciro per tutte le gare del campionato Juniores e per lo svolgimento di tutte le altre manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti».

Nel frattempo, comincia a prendere forma l’organico affidato al tecnico Teore Grimaldi. Dopo l’annuncio dell’attaccante classe 1999 Ivan Squerzanti, la società ha scelto di puntare tra i pali su baby – classe 2003 – Aniello De Luca, reduce da un’esperienza con il Cos Sarrabus Ogliastra (27 presenze nell’ultimo campionato).

Nel complesso, per lui, 55 presenze in D, considerando anche le precedenti esperienze con Gladiator e Triestina.

In difesa torna Pio Schiavi, già noto alla piazza azzurra. Terzino classe 1998, proviene dal Real Agro Aversa, con cui ha collezionato 31 presenze e 2 reti. Dopo l’intensa esperienza nel Napoli Primavera, con tanto di esordio in Uefa Youth League, Schiavi ha poi vestito le maglie di Imolese e Juve Stabia, esordendo anche in serie C. È approdato al Portici, la prima volta, nella stagione 2020/21, collezionando 15 presenze.

Il primo innesto in mediana risponde al nome di Simone Del Prete. Centrocampista classe 2000, Prete è reduce da due stagioni consecutive con la maglia del Real Aversa, con cui ha collezionato 57 presenze condite da 2 reti. In precedenza, esperienze con Nola, Giugliano e Turris.