Portici ko contro il Sant'Agata: è la seconda sconfitta consecutiva

Seconda sconfitta consecutiva per il Portici, che – reduce dal ko interno contro l’Acireale di quattro giorni fa – nel turno infrasettimanale cade di misura in terra siciliana contro il Sant’Agata. Gara segnata – e di fatto decisa – dopo appena un minuto di gioco: il gol partita porta la firma di Squillace, che consente ai suoi di consolidare il quinto posto e di rintuzzare gli attacchi della diretta inseguitrice Cittanovese. Allo scadere della prima frazione di gioco Portici a un passo dal gol del pari con Marino. Nella ripresa gli azzurri di Sarnataro provano con insistenza a raddrizzare le sorti del match ma senza esito. Finisce 1-0 per i padroni di casa. Nonostante la sconfitta il margine di vantaggio sulla zona playout resta ampiamente rassicurante: azzurri ancora a +10, complice anche il pari nella sfida salvezza fra Sancataldese e Castrovillari.