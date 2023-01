Portici-Lamezia Terme 1-2: Addessi elimina i bancazzurri dalla Coppa Italia

Non basta un buon Portici. Finisce al San Ciro l’avventura in Coppa Italia degli azzurri di Sarnataro, sconfitti di misura dal Lamezia Terme, che stacca così il pass per gli ottavi di finale. Positivo l’approccio alla gara dei padroni di casa, condannati però alla mezz’ora da una disattenzione definitiva di Riccio che spiana la via del gol ad Alma: è 1-0 Lamezia. Il pari azzurro arriva nella ripresa, al minuto 37: l’1-1 porta la firma di Filogamo, a segno con un perentorio colpo di testa che rimette in gioco la qualificazione al turno successivo. Sei minuti più tardi Addessi spegne le speranze azzurre, siglando la rete del definitivo 2-1 che consente agli ospiti di proseguire il percorso in Coppa.

Domenica sarà di nuovo campionato per il Portici che – reduce da due risultati utili consecutivi contro Vis Artena ed Atletico Uri – farà visita alla Palmese.