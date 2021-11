Il Portici non sa più vincere: Lamezia Terme corsaro al San Ciro

Il Portici spreca, il Lamezia Terme ringrazia. Contro i calabresi arriva la seconda sconfitta consecutiva al San Ciro per gli azzurri, che sembrano aver smarrito del tutto la strada della vittoria. I tre punti mancano ormai da un mese, dal blitz di Castrovillari. Era il 6 ottobre. Da allora il Portici ha raccolto appena due punti in sei gare: un bottino decisamente magro, che ha fatto perdere progressivamente quota agli azzurri in classifica. Il margine di vantaggio sui playout (di sei punti) resta per ora rassicurante, grazie soprattutto allo scoppiettante avvio di campionato, scandito da ben quattro vittorie consecutive.

Prima della gara contro il Lamezia, il commosso ricordo – cui hanno partecipato anche i calabresi (foto Fc Lamezia Terme) – di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i giovani porticesi tragicamente scomparsi la scorsa settimana.

Ghiotta occasione Portici alla mezz’ora: Elefante va al tiro su assist di Carrotta ma trova il palo a sbarrargli la via del gol. Ci riprovano gli azzurri con Manfrellotti, che spedisce di un nulla sul fondo. Il Lamezia trova il gol al primo affondo: lo realizza Haberkon, su assist di Da Dalt, entrato a rilevare l’infortunato Bollino.

Nella ripresa il Portici prova a riprenderla con generosità, ma prima Carrotta e poi Elefante (pericoloso in due occasioni) mancano di precisione in fase di finalizzazione. L’ultima, ghiotta occasione arriva ad una manciata di minuti dal triplice fischio: Romano semina il panico nell’area calabrese ma spara incredibilmente al lato.

Fa festa il Lamezia Terme, che aggancia il secondo posto in classifica.