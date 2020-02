Altro piccolo passo in avanti verso la salvezza per il Portici, che al San Ciro impatta contro il Latina. Azzurri in vantaggio nella prima frazione con Ruggiero e poi ripresi nei secondi 45 minuti di gioco da Gaeta. Il punto consente ai ragazzi di Mattiacci di tenersi a +2 sul sestultimo posto, a braccetto con Lanusei e Nuova Florida.



L’approccio alla gara del Portici è deciso. Dopo l’occasione del minuto 14 (serpentina di Onda ad innescare Ruggiero, conclusione alta sulla traversa), arriva al 17’ il vantaggio azzurro. Il direttore di gara sanziona con il penalty l’intervento in area di Alonzi: sul dischetto Onda, che fa 1-0. Il Portici potrebbe raddoppiare prima con D’Acunto (decisivo il portiere pontino) e poi con lo stesso Onda, che rimedia solo un corner. Si va dunque all’intervallo sull’1-0.



Nella ripresa, due minuti e Boussaada chiama il portiere pontino ad un intervento decisivo. Mattiacci rifornisce i suoi di forze fresche: dentro Peluso e Luise, a rilevare – rispettivamente – D’Acunto e Ruggiero. Al minuto 32, però, il Latina pareggia i conti con Gaeta.



Nel finale il Portici potrebbe riportarsi in avanti, ma prima Umberto Improta e Nappo sprecano clamorosamente il colpo del 2-1 da distanza ravvicinata. © RIPRODUZIONE RISERVATA