Portici ko per 1-0 con la Lvpa: azzurri in zona playout

Sconfitta di misura per il Portici, che allo stadio VIII Settembre cade contro la Lupa Frascati: il gol partita è di Antonio D’Angelo, che firma il terzo successo consecutivo dei laziali, proiettati prepotentemente in zona playoff (foto Ufficio Stampa Lvpa Frascati). Risucchiato invece nei playout il Portici, che nelle ultime quattro partite ha raccolto appena due punti.

La rete che decide il match matura dopo appena nove minuti di gioco ed è propiziata da un infortunio della retroguardia azzurra che, sul pressing del numero nove della Lvpa, perde una palla velenosa: ne profitta D’Angelo, che si invola verso la porta palla al piede e, a arrivato a tu per tu con Shaeper, lo elude e deposita la sfera in rete. Reazione Portici con Orlando, che conclude però sopra la traversa. Un’occasione per parte nel finale di frazione. Prima Ferraro spara alyo da buona posizione vanificando la potenziale occasione del raddoppio, poi Orlando, ancora lui, sfiora il pari su calcio piazzato dal limite, sfiorando il palo.

Nella ripresa un unico sussulto, targato Senesi, che prova a sorprendere Shaeper con una conclusione dai 30 metri. Soluzione però centrale, che non crea grosse apprensioni al portiere azzurro. I minuti scorrono senza grosse emozioni, com0plici anche le numerose interruzioni di gioco (gara maschia e spigolosa). Finisce con i laziali che s’impongono di misura. Per il Portici, adesso, il riscatto – necessario – passa per la prossima gara del San Ciro contro il Cassino.