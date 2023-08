Portici-Mafredonia si decide ai rigori: azzurri fuori dalla Coppa

I rigori premiano il Manfredonia dopo novanta minuti totalmente avari di brividi ed emozioni: Portici fuori dalla Coppa Italia, sconfitto al San Ciro nel turno preliminare della competizione tricolore.

Non succede praticamente nulla nel corso dei tempi regolamentari. La gara è sostanzialmente bloccata a centrocampo e contrassegnata da un equilibrio pressoché costante ed assoluto. Latitano le occasioni da gol, al netto di una sortita offensiva imbastita dai padroni di casa ad inizio ripresa – corre il minuto 10 – ma comunque sfumata sopra la traversa. Finisce 0-0 al 90’: si va quindi direttamente ai rigori, che premiano i pugliesi, a segno con Viti, Amabile ed Hernaiz: 3-2 il finale dopo i tiri dagli undici metri.

Il Manfredonia avanza dunque in Coppa. Per il Portici un test utile in vista del campionato, in attesa di conoscere girone e calendario.