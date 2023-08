Portici-Marsicovetere 9-1, doppiette per Maione e Sow nel primo test stagionale

Primo test stagionale per il Portici di mister Grimaldi nel ritiro lucano di Marsicovetere. Gli azzurri – al quarto giorno di lavoro nel corso della preparazione precampionato – hanno sostenuto un allenamento congiunto con una rappresentativa locale: allo stadio Sanchirico è finita 9-1 per la compagine allenata da Grimaldi.

Non hanno preso parte al test gli indisponibili Izzo, Gargiulo, Turchet, Del Prete e Longobardi.

In evidenza bomber Maione e Sow, a segno con una doppietta; sigilli poi per Scaffidi, Sellaf, Schiavi, Sarnelli e Boggia.

L’allenamento congiunto di quest’oggi si è svolto sulla scia dell’evento “Marsicovetere è sport” – di ieri sera –, organizzato dall'Amministrazione comunale per celebrare i risultati sportivi conseguiti dalla comunità durante l'anno 2023: sul palo anche una delegazione azzurra, composta da mister Teore Grimaldi, dal team manager Raffaele Bassolino, dal preparatore atletico Giuseppe Migliucci e dai calciatori Zanoni, Maione, Riccio e Squerzanti. «La società – così il Portici in una nota ufficiale – ringrazia l'Amministrazione comunale e il sindaco di Marsicovetere, Marzo Zipparri, per la calorosa accoglienza ricevuta».