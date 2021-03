Il Portici sempre più in crisi: a Molfetta quinta sconfitta consecutiva

Quinta sconfitta consecutiva per il Portici, che frana anche a Molfetta e resta inchiodato all’ultimo posto a braccetto con Gravina e Puteolana. Una tripletta di Strambelli decide il recupero della 16^ giornata (la gara era in programma ad inizio febbraio, poi rinviata per i casi Covid registrati nel gruppo squadra azzurro).

Sostanzialmente equilibrata la prima mezz’ora di gioco. Il primo squillo è dei padroni di casa: insidioso il diagonale di Varriale, che frutta solo un corner. Per il Portici ci prova Prisco in due occasioni, trovando un attento Rollo a sventare. Il Molfetta guadagna campo nel finale di frazione e spreca ghiotte occasioni con Varriale e Di Bari.

Nella ripresa, tre minuti e i pugliesi la sbloccano con Strambelli, che realizza l’1-0 direttamente dalla bandierina, con una chirurgica parabola. Il raddoppio dieci minuti più tardi: bruciante ripartenza dei padroni di casa e conclusione di Strambelli – ancora lui – diritta nel sette. Il Portici è tramortito e nel giro di centoventi secondi incassa anche il tris: numero di Strambelli, che si beve due difensori ed insacca per il definitivo 3-0.

Portici in caduta libera e chiamato ad una necessaria reazione. Domenica si torna al San Ciro. Gli azzurri se la vedranno con il Cerignola.

