Dopo la Fidelis Andria, subito un’altra big del girone sul cammino del Portici. Gli azzurri di Panico, risucchiati in zona playout, saranno domani – nel turno infrasettimanale – di scena al Tonino D’Angelo contro il Team Altamura.

«C’è poco da girarci intorno – le parole di mister Panico (foto ufficio stampa) alla vigilia del match – affrontiamo un’altra corazzata, con tutte le annesse difficoltà. Queste però sono paradossalmente le partite più semplici da preparare: sappiamo che dobbiamo dar fondo a tutte le nostre energie, senza riserve, con la consapevolezza che se l’Altamura non sarà al massimo, potremo provare ad approfittarne, diversamente sarà molto, molto dura. Non ci fasciamo però la testa. Al contrario, siamo pronti. Cosa ci ha insegnato la sconfitta contro l’Andria? Che mai, per nessuna ragione dobbiamo perdere i nostri punti di riferimento. Qualcuno aveva forse cominciato a volare con la fantasia dopo i tre risultati utili consecutivi di inizio anno, ma noi dobbiamo salvarci, quindi dobbiamo restare calmi e sereni».

Quindi il riferimento ad alcuni numeri, emblematici. «Spesso e volentieri abbiamo sette under nell’undici di partenza ed in qualche circostanza abbiamo chiuso la partita con ben nove under in campo. Questi numeri non devono passare in secondo piano. Qualcuno schiera calciatori che hanno 300 presenze in categoria, noi la forza dei nostri ragazzi. Quindi siamo pronti».

Gli fa da eco il giovane portiere azzurro Maurizio Schaeper. «È un bene tornare subito in campo, così possiamo provare a riscattare la sconfitta di sabato. Anche domani sarà dura, come contro ogni avversario del resto. Torniamo in campo serenamente, consci della forza dell’Altamura ma consapevoli – al tempo stesso – che possiamo provare a mettere in difficoltà anche un avversario così quotato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA