Portici, non basta Orlando: 1-1 contro la Costa Orientale Sarda

Reduce dal tonfo interno contro l’Ilvamaddalena, il Portici riprende a muovere la classifica raccogliendo un punto nella delicata trasferta contro la Costa Orientale Sarda di mister Loi. In Sardegna finisce 1-1: azzurri in avanti alla mezz’ora del primo tempo con Orlando, che svetta in area su angolo di Castagna e insacca. Portici in avanti al primo vero affondo, dopo due occasioni da gol confezionate dai padroni di casa, targate Moi e Manca. Nel finale di frazione, un sussulto per parte. Prima il velenoso tiro a giro di Nurchi, che sfiora il bersaglio grosso, poi il nuovo tentativo di Orlando, che stavolta trova l’efficace risposta dell’estremo difensore di casa.

Nella ripresa, dieci minuti ed arriva il definitivo 1-1: lo realizza Mancosu, che guadagna l’area palla al piede, supera due uomini e fredda Schaeper con un preciso diagonale. Un minuto e Mancosu, ancora lui, sfiora il colpo del 2-1. L’ultimo brivido del match al minuto 40, quando Orlando per poco non riesce ad approfittare di un’uscita avventata di De Luca.

Per il Portici si tratta del quarto pareggio nelle sei gare sin qui disputate: sette i punti all’attivo in classifica per i ragazzi di Sarnataro, che si tengono ai margini della zona salvezza.