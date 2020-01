Al Portici non bastano Improta ed una ripresa di spessore ed intensità: gli azzurri non vanno oltre il pari contro il Cassino e restano ancora inchiodati ai bassifondi della classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Al San Ciro succede tutto nella prima frazione di gioco: Giancarlo Improta – innescato dalla destra – la sblocca al minuto 18 con un’inzuccata sotto misura; quattro minuti ed Abreu – complice un infortunio difensivo – riporta la gara sui binari della parità con una conclusione in controbalzo.



Nella ripresa il Portici le tenta tutte per prendersi l’intera posta in palio. Dieci minuti e ci prova Improta, trovando l’efficace opposizione di Della Pietra. L’estremo difensore ospite si supera al 20’ ancora su Improta, sventando una velenosa punizione indirizzata al secondo palo. Un minuto e D’Acunto alza di un nulla la mira da posizione favorevole. Girandola di sostituzioni nell’ultimo quarto d’ora: dentro Amabile, Luise e Coratella per Imbimbo, Ruggiero ed Onda. Ma non basta. Il risultato resta inchiodato sull’1-1. © RIPRODUZIONE RISERVATA