Portici, non omologato il blitz di Taranto: contro la Puteolana è emergenza portieri

Non è stato omologato il risultato (2-3) con cui il Portici – sovvertendo ogni pronostico –si è imposto allo Iacovone nell’ultimo turno di campionato contro la capolista Taranto (foto ufficio stampa Fc Taranto). Il Giudice Sportivo, «Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società Taranto F.C. 1927 S.R.L. ai sensi dell'art.67 del C.G.S., si riserva decisioni di merito».

Secondo indiscrezioni, il club ionico avrebbe contestato la posizione del calciatore azzurro Elefante (che prima di approdare al Porti è stato tesserato anche da Rieti e Team Nuova Florida) in relazione al disposto dell’art. 95 delle Noif (in base a cui «Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione»). È favorevole agli azzurri la più recente “giurisprudenza”: con il comunicato diramato in giornata, infatti, il Giudice Sportivo ha respinto gli analoghi ricorsi proposti dall’Altamura contro Lavello (per la posizione dell’attaccante El Ouazni) e Bitonto (per l’impiego del calciatore Gianmarco Tedesco). Il Giudice Sportivo – questa la motivazione – ha spiegato che «il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore …, sebbene "non professionista", risulti essere stato tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente con Società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, con "società professionistica"), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe a cui aveva pienamente titolo a partecipare».

Scontro salvezza – C’è adesso la sfida salvezza del San Ciro contro la Puteolana ad attendere il Portici. Contro i diavoli rossi, ultimi in classifica ad una sola lunghezza dagli azzurri, mister Condemi dovrà rinunciare ai portieri Cappa e Schaeper, entrambi squalificati. Il primo, espulso a Taranto per un fallo di reazione ai danni di Diaby, è stato fermato per tre turni («Per aver colpito, a gioco fermo, un calciatore avversario con un pugno al volto»); una giornata di stop per il secondo, per recidiva in ammonizione. Contro i flegrei scapitano dunque Spina (già subentrato a Taranto) e Sorrentino.

Indisponibili anche gli infortunati Esposito, Illuminato, Del Gaudio e De Luca.