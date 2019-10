La delusione è di quelle cocenti. Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato – cui va ad aggiungersi quella di Coppa contro il Savoia – il Portici subisce al San Ciro una bruciante rimonta contro il Nuova Florida. Il doppio vantaggio targato Di Prisco-D’Acunto sembrava sufficiente a blindare i tre punti ma i laziali si riportano beffardamente in partita nel giro di tre minuti, gli ultimi di gioco.



Succede tutto nel secondo tempo, a fronte di una prima frazione di gioco in cui sono gli azzurri a costruire le occasioni più interessanti. Onda spedisce di un nulla sul fondo, mentre salva il portiere laziale su Di Prisco e Coratella.



Nella ripresa, subito un doppio cambio per il Portici: dentro D’Acunto e Del Gaudio, fuori Liguori e Mazza. Passano 12 minuti e i padroni di casa la sbloccano dagli undici metri. Nappo viene steso in area, dal dischetto Di Prisco fa 1-0. La gara s’infiamma: Coratella trova la traversa a negargli il 2-0, mentre Marone salva su Tozzi. Il raddoppio azzurro arriva al 35’: micidiale il destro al volo di D’Acunto, su cui nulla può l’estremo difensore laziale.



Esulta il San Ciro ma il Nuova Florida è tutt’altro che al tappeto. A tre minuti dal termine, Tamburlani ribadisce in rete dopo un batti e ribatti in area, mentre ad una manciata di secondi dal triplice fischio, Tozzi fa 2-2.



Azzurri ancora impelagati in zona playout, a braccetto con il Lanusei. © RIPRODUZIONE RISERVATA