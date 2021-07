Portici, ok step iscrizione: Condemi intanto è ai saluti

Il Portici sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie D. Per il quinto anno di fila. Con una nota ufficiale, il club del patron Ragosta ha fatto sapere «di aver provveduto ad inviare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato nazionale di serie D».

La domanda d’iscrizione degli azzurri – insieme alle altre 168 pervenute in Lega – passerà ora all’esame della Co.Vi.So.D., che comunicherà l’esito dell’istruttoria entro lunedì prossimo. Per gli eventuali ricorsi il termine è fissato per le ore 14 del 28 luglio; il giorno successivo la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti.

«La decisione finale sull’ammissione al campionato – spiega la LND – verrà poi assunta dal Consiglio Direttivo della LND il quale potrà escludere le società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa falsa e/o mendace».

Reduce dunque da una salvezza dal sapore d’impresa centrata nella passata stagione, il Portici proverà dunque a consolidarsi ulteriormente nel massimo campionato dilettantistico, magari beneficiando di forze fresche nella compagine societaria. A tal proposito, nei giorni si era fatto prepotente l’accostamento al club azzurro dell’ex patron del Savoia Mazzamauro, ma la pista è poi sfumata, anche per una serie di valutazioni legate alle condizioni strutturali del San Ciro.

Non sarà – con ogni probabilità – mister Carmelo Condemi a guidare gli azzurri nel prossimo campionato. Lo ha lasciato chiaramente intendere lo stesso club, con un ringraziamento che sa di separazione. «La società desidera inoltre ringraziare mister Condemi ed il suo staff per l’eccellente lavoro svolto, conducendo la squadra ad una complicatissima salvezza, augurando loro le migliori fortune umane e professionali».