Il Portici ne prende due all’Anco Marzio contro l’Ostiamare, seconda forza del campionato. Cabella e Ferrari regolano nella ripresa gli azzurri – protagonisti di una prestazione generosa e di spessore – dopo un primo tempo comunque gradevole. È proprio del Portici la prima occasione del match: al quarto d’ora è decisivo l’intervento di un difensore biancoviola a sventare la conclusione di Nappo, fiondatosi sulla respinta corta del portiere laziale. Tortolano – ben imbeccato da Pompei – conclude di un nulla sul fondo, alla sinistra di Torino. Una manciata di minuti più tardi spreca malamente D’Acunto – innescato da Improta – a pochi passi dalla linea di porta. Padroni di casa di nuovo pericolosi con Mastropietro, che ci prova con un pallonetto: Non si fa sorprendere il baby Torino.



Nella ripresa, otto minuti e l’Ostiamare passa con Cabella, a segno dalla distanza. Al quarto d’ora, la più ghiotta delle occasioni per calare il bis: De Sousa viene strattonato in area, rimediando un ineccepibile penalty. Sul dischetto Tortolano, che però calcia sopra la traversa. Il raddoppio è solo rimandato. Arriva al minuto 37 con Ferrari, al tiro dopo una buona combinazione con Tortolano.



La sconfitta costa cara al Portici, scavalcato dalla Vis Artena e di nuovo risucchiato in zona playout: azzurri sestultimi a braccetto con il Lanusei, a quota 17. © RIPRODUZIONE RISERVATA