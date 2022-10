Portici-Paganese 1-1, grande Schaeper nel finale

Finisce 1-1 il derby del San Ciro fra Portici e Paganese. Tutto si decide nell’arco dei primi quarantacinque minuti di gioco: azzurrostellati in vantaggio dopo 9 minuti con D’Agostino, che fa 1-0 dagli undici metri. Ospiti a un passo dal raddoppio pochi minuti più tardi, ma la traversa dice di no a Pozzebon. Il pari azzurro arriva poco dopo la mezz’ora e porta la firma di Diop, abile ad anticipare tutti in area ed a trovare l’impatto vincente su perfetto assist di Orlando.



Nella ripresa, ghiotta occasione di marca azzurra nel segno di Orlando, ma nel finale è la Paganese a far tremare i padroni di casa: protagonisti De Felice (che spreca da posizione favorevole) e D’Agostino, che prima centra il secondo legno di giornata dei suoi e poi si vede negata l’esultanza da uno strepitoso intervento di Schaeper.

Piccolo in avanti in chiave salvezza per il Portici di Sarnataro, che in settimana ha annunciato un autentico colpo da novanta in mediana (oggi esordio in maglia azzurra per l’ex Lazio Davide Di Gennaro), mentre la Paganese perde ulteriormente quota rispetto alla vetta, scivolando adesso a -6.