Portici, pari nel secondo test: 2-2 con la Sarnese

È finito in parità il secondo allenamento congiunto sostenuto dal Portici nel ritiro lucano di Marsicovetere. Allo stadio Francesco Sanchirico di Villa d’Agri è terminato 2-2 il test fra gli azzurri e la Sarnese.

Corposa la lista degli indisponibili per mister Grimaldi: niente amichevole – infatti – per Gargiulo, Squerzanti, Longobardi, Turchet, Izzo e Del Prete.

La gara la sblocca la Sarnese, in vantaggio dopo 22 minuti con Corticchia, che realizza l’1-0 su punizione: perfetta la sua parabola, su cui nulla può l’incolpevole De Luca. Gli azzurri la riprendono con Scaffidi allo scadere della prima frazione di gioco; è poi lo stesso Scaffidi a firmare il sorpasso ad inizio ripresa. Padin – pregevole anche la sua marcatura – realizza poi il definitivo 2-2.

Ultimi giorni di lavoro, intanto, per il Portici nel ritiro lucano: il rientro in città è previsto per domenica.