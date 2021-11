Portici sprecone, Paternò corsaro al San Ciro: «Ma squadra è viva»

Sesta sconfitta in sette partite per il Portici, che al San Ciro cede anche al Paternò. Una sconfitta che mortifica oltre misura gli azzurri, intanto sprofondati ai margini della zona playout. Adesso il margine di vantaggio sulla zona rossa si è ridotto a quattro lunghezze.

Il Portici approccia bene al match e nel primo quarto d’ora colleziona tre nitide palle gol. Sei minuti e il portiere ospite si erge subito a protagonista, sventando la conclusione a botta sicura di Carrotta proprio sulla linea di porta. Tre minuti più tardi altro decisivo intervento di Latella, che neutralizza una velenosa conclusione di Romano rifugiandosi in corner. Quindi il tentativo di testa di Stallone – su punizione di Castagna – su cui il numero uno siciliano si fa trovare pronto. Il Paternò si fa vivo prima con Foderaro e poi con Dama (su punizione), ma i tentativi sono velleitari. Il gol partita arriva allo scadere della prima frazione, alla prima conclusione nello specchio da parte degli ospiti: l’1-0 porta la firma di Rizzo, a segno con un chirurgico diagonale su assist di Foderaro.

Nella ripresa, due cambi nel giro di pochi minuti per mister Sarnataro: fuori Castagna ed Esposito, dentro Elefante e Pisani. La ripresa si infiamma al minuto 25: il Portici sfiora il pari con la conclusione di Carrotta che si stampa sulla traversa (sugli sviluppi svirgola poi Elefante a due passi dalla linea di porta), Paternò poi pericoloso con Foderaro, che da posizione favorevole preferisce l’appoggio per Guarnera alla soluzione personale, quindi – su capovolgimento di fronte – la nuova occasione Portici, con Dama che sventa sulla linea di porta la conclusione di Pisani. Paternò a un passo da raddoppio con Foderaro (su assist di Rizzo), poi due clamorose occasioni di marca azzurra nel finale: prima quella di Mafrellotti, che tenta la soluzione in acrobazia, poi quella di Elefante (direttamente su punizione), entrambe sventate da un super Latella.

Al termine del match, l’amara analisi di mister Sarnataro: «Peccato davvero, perché le prestazioni ci sono. Ai punti avremmo certamente meritato di più. La squadra comunque è viva, se la gioca alla pari di ogni avversario, se non addirittura meglio. Diciamo che questo è un momento particolarmente negativo. Ci sono indubbiamente errori da parte nostra e li stiamo pagando tutti a caro prezzo. Rinforzi a dicembre? Insieme allo staff stiamo facendo un lavoro enorme, ora come ora non ripagato sul campo ma siamo pur sempre in piena linea con il nostro obiettivo, tireremo le somme a fine girone d’andata».