Ripartirà dall’Eccellenza il Portici. Col titolo sportivo del Savoia, come peraltro annunciato settimane fa dall’ormai ex amministratore unico azzurro Iodice. Il nuovo corso si legherà al nome dell’imprenditore napoletano Antonio Altomare – la notizia è stata veicolata attraverso i canali social dalla proprietà uscente –, che potrà contare – tra gli altri – su un ritrovato tassello. Si tratta dello stemma ufficiale del club, che ritorna a identificare il Portici a distanza di un anno esatto dal restyling attuato dalla Holding Casa Reale a dispetto delle resistenze e del fermo dissenso della piazza.

Insomma, a distanza di un anno, il Portici ritrova il proprio stemma ma si ritrova – a dispetto del verdetto maturato sul campo – a dover ripartire da una categoria inferiore.

La nota della Holding – «Il calcio è passione, appartenenza al territorio e fede, e va sempre salvaguardato, ed è in virtù di questo principio superiore che Casa Reale Holding, con la serietà e professionalità di sempre, agisce! Lontani da chi non crede in questa passione, che senza sensibilità per il territorio mortifica il calcio, a differenza di chi vi ha venduti, siamo noi che oggi abbassiamo il nostro stemma e ridiamo a Portici il suo.

Auspichiamo alla nuova proprietà un futuro radioso e al Portici calcio di arrivare in alto! I porticesi vi avevano strappato la vostra storia, noi oggi ve la riconsegniamo. Ecco a voi il vostro stemma! Grazie alla Portici che ha creduto in noi!».

Lo storico stemma torna dunque a casa, dopo una – nemmeno troppo velata – stoccata ai porticesi (Noia e Ragosta?) che l’estate scorsa passarono il testimone alla Holding.