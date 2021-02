Prima le due positività riscontrate a ridosso del turno infrasettimanale di Altamura. Adesso, all’esito dell’ulteriore ciclo di tamponi – effettuato ieri come da protocollo – altri due casi nel gruppo squadra del Portici (foto ufficio stampa). Tutti e quattro sintomatici. Rinviata dunque a data da destinarsi la gara in programma domani contro il Molfetta.

La posizione del club – Sono stati giorni parecchio convulsi per la società azzurra. Tutto è cominciato alla vigilia della gara di Altamura, quando il primo ciclo di tamponi ha rilevato una positività al Covid nel gruppo squadra; poi l’ulteriore caso riscontrato a poche ore dalla gara in programma in Puglia. Quindi la partenza per Altamura, con il netto sentore che la situazione fosse destinata a peggiorare. Da qui, la dura nota del club, che chiede a chiare lettere una modifica del protocollo sanitario.

«In un momento delicato, in cui addirittura sentiamo parlare di riapertura degli stadi, seppur per le serie superiori alla nostra, la SSD Portici 1906 tiene a sottolineare quanto accaduto in questi giorni, evidenziando le dinamiche connesse ad un protocollo che andrebbe forse rivisto. Martedì, a seguito di una positività riscontrata nel gruppo squadra, abbiamo chiesto alla Federazione il rinvio della gara imminente, avendo il sentore che potessero esserci ulteriori positività. Tant’è che una è stata puntualmente confermata il mercoledì mattina, poco prima della partenza per Altamura, a seguito di un ciclo di tamponi effettuato a spese del club e non previsto dal protocollo. Un controllo dettato dallo zelo della società: se non fosse stato eseguito, la squadra sarebbe stata costretta a viaggiare con un soggetto positivo al Covid. Rinviare o quantomeno ritardare la gara – anche questo è stato chiesto alla Federazione martedì – ci avrebbe permesso un controllo più approfondito, che avrebbe evitato ogni pericolo per la nostra squadra e per quella avversaria».

Quindi l’affondo. «Le nostre richieste non sono state ascoltate: il gruppo squadra ha così dovuto affrontare ore burrascose tra la notizia della prima positività e gli ulteriori controlli prima della partenza, in una condizione psicologica minata da forte stress, che non favorisce certo le prestazioni sportive e che, soprattutto, è collegata a situazioni potenzialmente pericolose per la salute dei tesserati e delle rispettive famiglie. I due soggetti risultati solo oggi positivi hanno dunque viaggiato (come concesso dal protocollo esistente) insieme a compagni di squadra e staff, e hanno preso parte al match infrasettimanale di Altamura, che avremmo evitato volentieri per preservare la salute dei nostri tesserati e di tutti i componenti della società che ci ha ospitato. I due soggetti oggi positivi erano già stati isolati nelle ultime ore, a causa di una sintomatologia crescente, con la speranza di poter così evitare ulteriori problemi a seguito di ben tre cicli di tamponi ulteriori fatti nelle ultime ore, sempre a spese della società.

La società sa di aver operato nel massimo della correttezza e trasparenza, anche superando gli standard di sicurezza previsti, con l’aiuto prezioso dell’ufficio amministrativo e di quello sanitario presente nel club».

Il Portici, a scopo naturalmente cautelativo, ha sospeso fino a mercoledì ogni attività della prima squadra. Si tornerà in campo solo se il ciclo di tamponi programmato per metà settimana escluda ulteriori positività.

