Sette gol subiti nelle ultime due gare, uno solo all’attivo. Zero i punti incassati contro Andria ed Altamura, con la – naturale – conseguenza di una classifica di nuovo complicata. Per il Portici, adesso, anche l’ulteriore grana Covid.

Alla vigilia del match infrasettimanale del Tonino D’Angelo di Altamura, infatti, il rituale ciclo di tamponi ha rilevato una positività al virus di un componente del gruppo squadra; il successivo ciclo – effettuato, fa sapere il club, per tutelare «la sicurezza personale dei propri tesserati e di quelli del Team Altamura» – ha riscontrato ulteriori positività. Si tratta di soggetti «sintomatici, immediatamente isolati».

Da qui, la decisione della società di ricorrere al silenzio stampa: «da oggi, fino alla gara contro il Molfetta del prossimo weekend, nessun tesserato rilascerà dichiarazioni ufficiali, in attesa di capire la reale entità dei contagi all’interno del gruppo squadra».

Nel frattempo, come da protocollo, è stato programmato per domani un nuovo ciclo di controlli, «con la speranza – così il club – di aver limitato i contagi e di poter pensare nuovamente solo al campo, in un momento delicato di questa stagione».

La situazione resta dunque sotto stretto monitoraggio. Potenzialmente a rischio, quindi, la gara di Molfetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA