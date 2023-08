Portici: presentato il nuovo logo, ma è braccio di ferro coi tifosi

Le polemiche già innescate nei giorni scorsi sono adesso letteralmente divampate. È stato annunciato e presentato quest’oggi dalla Casa Reale Holding SpA il nuovo logo del Portici. Una presentazione introdotta da una precisazione, che non è comunque valsa a stemperare animi e polemiche: «È necessario sottolineare che la nuova proprietà non ha mai avuto intenzione di voltare le spalle alla tradizione e ai simboli più rappresentativi del territorio porticese. Nonostante le critiche in merito ad un logo mai ufficializzato dai canali comunicativi del club, il logo qui presentato è la migliore rappresentazione dell'unione tra passato, presente e futuro. La Casa Reale, lavorando in silenzio in virtù del 1° agosto ha deciso non soltanto di trattenere quei simboli di cui Portici è sempre stata espressione sul campo, ma di guardare al futuro senza tralasciare il passato».

L'annuncio ha scatenato numerose reazioni social: prevale il dissenso, con tanto di inviti a disertare il Sabn Ciro, a fronte di qualche appello - invece - a seguire e sostenere incondizionatamente la squadra.

Dalla proprietà, i8n ogni caso, l’invito alla piazza: «Occorre, dunque, spegnere le polemiche e pensare al prossimo campionato da disputare ribandendo un segnale importante: da oggi, il Portici 1906 - nella volontà già sottolineata di non voler dimenticare il passato, ma anzi di tendergli una mano per trascinarlo al futuro - appartiene alla Casa Reale Holding s.p.a., che ha operato in silenzio per dimostrare di lavorare con un unico intento comune: salvaguardare il calcio a Portici, avere rispetto del territorio e proiettarlo nel futuro».