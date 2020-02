Un punto che vale oro. Per giunta ottenuto al fotofinish, in casa di una diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Il Portici esce indenne dall’insidiosa trasferta di Muravera grazie alla rete dagli undici metri di Arpino, realizzata al minuto 45 della seconda frazione di gioco.

E dire che le premesse erano tutt’altro che confortanti. Privo degli squalificati Onda, Improta e Imbimbo, e costretto all’inferiorità numerica dal 20’ del primo tempo per il rosso rimediato da Boussaada (rabbiose le proteste degli azzurri), il Portici chiude la prima frazione di gioco sul parziale di 0-0. Nella ripresa, il Muravera la sblocca al 32’ con Moi. Poi l’ulteriore tegola, rappresentata dall’infortunio di Albanese, costretto a lasciare il campo (al suo posto Carrano). Quindi, quando la gara sembrava ormai scivolare verso una sconfitta, il guizzo che porta al penalty, realizzato in maniera glaciale da Arpino.

Il punto consente al Portici di portarsi a quota 28 in classifica: sono due i punti di vantaggio sull’Aprilia, scivolata al sestultimo posto dopo la sconfitta di Torre del Greco. © RIPRODUZIONE RISERVATA