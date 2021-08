Portici, primo giorno al San Ciro: c'è un baby difensore per Sarnataro

Primo giorno di lavoro per il Portici, che quest’oggi si è radunato al San Ciro e ha cominciato la preparazione precampionato agli ordini di mister Sarnataro. È ancora in fase di allestimento l’organico azzurro, che ha perso alcuni dei pezzi pregiati che hanno fatto la differenza – non solo – nella passata stagione. Restano da riempire le caselle lasciate vuote – tra gli altri – da Onda (accasatosi al Team Nuova Florida) e dal bomber Prisco (ufficiale l’accordo con la Frattese), ma intanto sono ripresi gli allenamenti sul sintetico del San Ciro.

Nel frattempo, il club azzurro ha ufficializzato un altro innesto. Si tratta del giovane Raffaele Silvestre, difensore classe 2001. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Silvestre ha già maturato esperienze nel massimo campionato dilettantistico con Caronnese (nella stagione 2019/20), Giugliano e Afragolese (nell’ultimo campionato). Il giovane è già a disposizione di mister Sarnataro.