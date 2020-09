Prosegue regolarmente al San Ciro la preparazione del Portici in vista della gara d’esordio in campionato contro il Francavilla. Tutti disponibili gli azzurri di Panico per il match del Fittipaldi: arruolabile anche Grieco, costretto ai box in occasione dell’amichevole con la Primavera del Napoli di domenica scorsa.



Nel frattempo, il club azzurro ha fatto sapere che – nel rispetto degli adempimenti previsti dal protocollo sanitario federale – l’intero gruppo squadra è stato sottoposto a test sierologico, risultato negativo per tutti: regolare via libera dunque per tutti i ragazzi di mister Panico in vista del primo impegno ufficiale della stagione.



Con una nota ufficiale, la società dei presidenti Ragosta e Noia ha tenuto a ringraziare «il laboratorio diagnostico Lifebrain (laboratorio Quarantelli, corso Garibaldi e laboratorio Baglio, via Pagliano) di Portici per la collaborazione, la cura e l’attenzione rivolta ai nostri tesserati». © RIPRODUZIONE RISERVATA