Portici-Puteolana: respinto il reclamo dei flegrei, convalidato il 4-0 del San Ciro

Restano invariati gli equilibri di classifica in coda al girone H. Il Giudice Sportivo ha infatti respinto il reclamo proposto dalla Puteolana per ribaltare a tavolino la sonora sconfitta rimediata sul campo – lo scorso 16 maggio – nel derby salvezza contro il Portici. Al San Ciro finì 4-0 per gli azzurri. Per effetto della decisione – ufficializzata quest’oggi – la Puteolana resta dunque ultima a quota 25, mentre il Portici è penultimo a quota 28, ad un punto da Brindisi (che ha pareggiato oggi nel recupero di Sorrento) e Gravina, e a due dall’Aversa.

La contestazione – Con reclamo tempestivamente proposto, la società flegrea ha contestato l’irregolare posizione del calciatore Pio Schiavi, «schierato in campo dalla SSD Portici 1906 con il n. 2 sin dall'inizio della gara, nonostante al medesimo fosse stata comminata una squalifica per una gara». Il Calciatore aveva di fatto scontato il turno di stop in occasione della precedente gara contro il Taranto, ma secondo la tesi della Puteolana «la medesima squalifica per una gara non sarebbe stata scontata nel corso della gara Taranto - Portici del 9 maggio 2021 in quanto la medesima non è stata omologata e, pertanto, il calciatore Schiavi Pio sarebbe ancora in corso di squalifica».

Tesi bocciata – Il Portici si è difenso con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo «poiché manifestamente infondato». Dello stesso avviso il Giudice Sportivo, considerato «che: a) al momento della gara in epigrafe, non era intervenuto alcuna decisione definitiva di codesto Giudice sportivo sulla gara a cui il calciatore Schiavi Pio non ha preso parte (in ragione della squalifica comminata); b) anche qualora fosse intervenuta una decisione di annullamento della gara (contrariamente a quanto, nelle more, occorso nel caso di specie) il calciatore Schiavi Pio avrebbe dovuto scontare la squalifica solo nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo». Del resto, «assecondando l'interpretazione proposta dalla reclamante, la corretta esecuzione (e la portata afflittiva) di un qualunque provvedimento sanzionatorio risulterebbe condizionata da eventuali (impronosticabili e successivi) reclami proposti dai sodalizi avversari contro l'omologazione della gara (ovvero delle gare) a cui il calciatore in squalifica non ha preso parte e ciò, indipendentemente dalla fondatezza degli addebiti e, pertanto, dalla regolarità della medesima».

La condanna alle spese – Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo, convalidato il 4-0 maturato sul campo e condannato la Puteolana al pagamento delle spese di giudizio in favore del Portici, in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 55 del Codice di Giustizia Sportiva («Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro»).