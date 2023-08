Il Portici rafforza il parco under: firma un attaccante classe 2004

Secondo giorno di lavoro nel ritiro lucano di Marsicovetere per il Portici, che nel frattempo ha piazzato un altro tassello nel parco under a disposizione di mister Grimaldi. L’ultimo innesto risponde al nome di Sow Mohamed, esterno d'attacco classe 2004.

Nato a Bergamo, il giovane è cresciuto nella Virtus Bergamo, per poi far tappa – seppur breve, di un solo anno – nel settore giovanile dell'Atalanta. Poi il trasferimento in Francia, dove ha maturato esperienze nella quarta serie. Quindi il ritorno in Italia, al Portici, appunto.

Sow Mohamed si è – di fatto – aggregato al gruppo azzurro già da qualche giorno, oggi l’annuncio della firma.

Prosegue intanto il lavoro degli azzurri nel ritiro lucano: gli allenamenti allo stadio Francesco Sanchirico proseguiranno fino al 13 agosto, poi il rientro in città, prima del “rompete le righe” di ferragosto.