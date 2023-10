Portici-Reggina 0-1: gli amaranto colpiscono allo scadere

Esordio amaro per Andrea Ciaramella sulla panchina del Portici. Nel match infrasettimanale del San Ciro contro la Fenice Amaranto Reggio Calabria gli azzurri cadono di misura proprio al fotofinish: gara decisa al minuto 91 da Coppola (foto LFA Reggio Calabria), che gela in San Ciro con una precisa conclusione. Al Portici la magra consolazione d’aver creato più di un grattacapo alla corazzata calabrese.

Il primo sussulto è di marca amaranto, con Coppola che – sugli sviluppi di un corner – prova a risolvere una mischia in area con una conclusione a botta sicura che si stampa sulla traversa.

Ancora Coppola al quarto d’ora, con una conclusione che stavolta sfiora il palo della porta azzurra. Portici pericoloso in due occasioni fra il 20’ e il 22’: prima Maione chiama ad un intervento decisivo Martinez, poi Squerzanti cerca la porta ma trova il palo a negargli il gol. L’occasione è ghiotta per i calabresi al minuto 39, quando Marras, innescato da Ricci, viene messo giù e rimedia un penalty: dal dischetto lo stesso Marras, ma la mira è alta. Si va all’intervallo sullo 0-0. Al 20’ Zucco, sugli sviluppi di una giocata di Bianco, fallisce da posizione invitantissima, impattando debolmente. Poi la sospensione del match per diversi minuti a causa di un infortunio occorso al guardalinee. Portici pericoloso al 38’: il traversone di Sellaf è invitante ma Squerzanti, a due passi dalla linea di porta, spedisce incredibilmente fuori. Il gol partita allo scadere: assist di Bianco, controllo di Coppola e conclusione vincente. In pieno recupero Martinez sale in cattedra e blinda i tre punti con una smanacciata decisiva sugli sviluppi di un calcio d’angolo.