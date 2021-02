Salgono a cinque le positività al Covid nel gruppo squadra del Portici. L’ultimo ciclo di tamponi – effettuato ieri mattina – ha infatti riscontrato un ulteriore caso che va ad aggiungersi ai quattro già rilevati la scorsa settimana a ridosso del turno infrasettimanale di Altamura (da qui, il rinvio a data da destinarsi della gara in programma domenica scorsa a Molfetta).

Il tesserato, fa sapere il club, «è paucisintomatico e seguirà presso il proprio domicilio l’isolamento previsto». A causa dell’ulteriore caso, in linea con quanto preannunciato dal club nei giorni scorsi, nella giornata di ieri non sono riprese le attività della prima squadra (foto ufficio stampa). «Un nuovo ciclo di tamponi sarà ripetuto nelle prossime ore» e solo all’esito, nel caso non emergano ulteriori positività, riprenderanno gli allenamenti al San Ciro. Nel frattempo, il Portici ha immediatamente inoltrato alla Lega Dilettanti richiesta di rinvio del match in programma per domenica allo stadio San Ciro contro il Brindisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA