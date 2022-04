Portici al terzo risultato utile consecutivo: 0-0 nel recupero col San Luca

Finisce a reti inviolate il recupero della 24^ giornata fra San Luca e Portici. La gara, inizialmente programmata per lo scorso 16 febbraio, era stata rinviata a causa dell’emergenza Covid divampata in casa azzurra. Per il Portici si tratta del terzo risultato utile consecutivo: altro passo in avanti verso l’obiettivo di una tranquilla salvezza per i ragazzi di Sarnataro, che si portano adesso a +13 sulla zona playout.

Portici pericoloso al quarto d’ora con il solito Manfrellotti, che controlla un gran pallone in area, supera in dribbling il difensore e costringe il portiere di casa all’intervento decisivo. Si ripete l’estremo difensore calabrese cinque minuti più tardi, stavolta sventando sulla deviazione sotto misura di Calvanese, pescato in area da Onda. Fuori misura, invece, la conclusione di Piccolo del minuto 34. Gli azzurri rischiano di capitolare nel finale di gara, quando Maesano va al tiro sugli sviluppi di una respinta di Schaeper ma trova la traversa a sbarrargli la via del gol.