Portici-Sancataldese 1-2: azzurri ancora a secco al San Ciro

Terza sconfitta in quattro gare per il Portici, che al San Ciro cade sotto i colpi della Sancataldese: 2-1 il finale e prima vittoria in campionato per i siciliani, che (reduci dallo scossone tecnico di inizio settimana, con la rescissione contrattuale col tecnico Infantino) agganciano in classifica – a quota tre – gli azzurri di Grimaldi.

La prima frazione di gioco termina sul risultato di 1-1: diciassette minuti ed è vantaggio Portici nel segno di Riccio, poi – allo scadere – la prodezza balistica di Zerbo, che direttamente su punizione riporta il risultato in parità.

Nella ripresa è il Portici a produrre le più nitide occasioni da gol.

Il vantaggio sfuma prima per un super intervento del portiere siciliano La Cagnina, poi s’infrange sul palo. a sei minuti dal 90’, poi, il sigillo di Mazza, che consente ai suoi di perfezionare il sorpasso e di blindare i primi tre punti stagionali. Lo stesso Mazza rimedia – in pieno recupero – il rosso diretto, ma per il Portici non c’è più tempo: finisce 2-1. Azzurri ancora a secco al San Ciro.