Santa Maria Cilento a Portici per ricominciare a fare punti

Dopo due sconfitte consecutive il Santa Maria Cilento domani chiude il ciclo delle gare di recupero e ad attendere i giallorossi di Castellabate c'è il Portici che al pari dei cilentani nelle ultime due uscite ha rimediato altrettante sconfitte. Le due squadre stazionano a centro classifica: sta un po' meglio il Snata Maria con 34 punti, due in più dei vesuviani. Per questo derby regionale il tecnico dei salernitani Nicoletti può contare anche sul capitano Campanella che ha recuperato appieno dall'infortunio che l'ha tenuto fuori oltre un mese. Non ci saranno novità nello schieramento e sarà riproposto il 4-3-3.

Il centrocampista Antonio Maio presenta così la sfida: «Siamo pronti a riprendere la marcia positiva e guardare in avanti e non alle spalle la classifca».

Si gioca al San Ciro di Portici, il fischio d'inizio è fissato per le ore 16 arbitra Moretti di Como.